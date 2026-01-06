Il grande giorno | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera, martedì 6 gennaio 2026 alle 21:30 su Italia 1, viene trasmesso

Il grande giorno: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Il grande giorno, film del 2022 diretto da Massimo Venier, con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo. È il tredicesimo film del trio comico ed il settimo realizzato in collaborazione con Venier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Giovanni e Giacomo sono due soci in affari, titolari dell’azienda produttrice di divani Segrate Arredi, legati da un’amicizia di vecchia data che sembra indissolubile. I due hanno personalità molto diverse: Giovanni è molto ottimista, propositivo ed impulsivo, spesso coinvolto emotivamente e disposto a non badare a spese pur di raggiungere i suoi scopi, mentre Giacomo è molto più moderato ed oculato nelle sue decisioni, decisamente poco disponibile a spendere, pignolo e suscettibile, al punto da essere soprannominato Vomitino, per tale motivo e per il fatto di essere costantemente affetto da malesseri di ogni genere. 🔗 Leggi su Tpi.it

