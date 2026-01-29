Cristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, rompe il silenzio e rivela di aver scritto a Fabrizio Corona per raccontare la sua verità. A vent’anni di distanza, torna a parlare delle sue esperienze e delle parole di Corona che hanno riacceso le discussioni sulla trasmissione e sui protagonisti di allora. La sua testimonianza aggiunge un nuovo spunto a questa vecchia vicenda.

A venti anni di distanza, le Letterine di Passaparola tornano al centro della cronaca per via delle pesanti dichiarazioni di Fabrizio Corona. Dopo la smentita di Gerry Scotti, conduttore del game show dei primi anni Duemila, arrivano le dichiarazioni di un’ex valletta del programma. Cristina Cellai ci ha tenuto a dare la sua versione dei fatti, prendendo anche le difese di Silvia Toffanin. L’ex Letterina Cristina Cellai difende Gerry Scotti e Silvia Toffanin. Cristina Cellai, Letterina di Passaparola tra il 2000 e il 2001, ha respinto le accuse di Fabrizio Corona contro Gerry Scotti. “Sono rimasta un anno nella trasmissione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gerry Scotti, parla l’ex Letterina Cristina Cellai: “Ho scritto a Corona per dire la verità”

Approfondimenti su Passaparola Cristina Cellai

Cristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, racconta al Corriere come sono andate davvero le cose con Gerry Scotti.

Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde a Fabrizio Corona.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Passaparola Cristina Cellai

Argomenti discussi: Le Letterine se l'è passate tutte: Corona attacca Gerry Scotti; Gerry Scotti: Corona e le mie presunte relazioni con 30 Letterine? Fake news. Con De Martino ci scriviamo messaggi. Nella vita mi è rimasto un grande cruccio; Gerry Scotti ‘chiude’ Instagram dopo le accuse di Fabrizio Corona: la reazione dei social; Falsissimo, Samira Lui e Gerry Scotti: cosa hanno rivelato Claudio Lippi e Corona.

Parla Gerry Scotti: Corona e le mie presunte relazioni con 30 letterine? Fake news. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazzeSono donne che meritano rispetto oggi come allora e come nel futuro, le parole del conduttore in risposta a quanto detto dall'ex re dei paparazzi nel suo format Falsissimo ... ilfattoquotidiano.it

Gerry Scotti contro Corona: Bugie sulle letterine a distanza di 25 anni. Non sono pupazzi, serve rispettoLo scambio di messaggi con il rivale De Martino: Undici milioni di spettatori, Ruota e Pacchi fanno come una partita Italia-Argentina ... affaritaliani.it

Gerry Scotti ha risposto alle parole di Fabrizio Corona, che nell’ultima puntata di Falsissimo aveva affermato: “Gerry le Letterine se l’è passate tutte”. Tramite un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il conduttore ha dichiarato: “Sono presunte rivelazioni ch - facebook.com facebook

#GerryScotti respinge le accuse di Fabrizio #Corona: "Le #Letterine Chiedete a loro" x.com