Il Regno di Giordania rappresenta un esempio di convivenza pacifica nel cuore del Medio Oriente. Tra testimonianze di pace come la chiesa del Battesimo a Betania, ricostruita su un sito un tempo minato, e città come Salt, riconosciuta dall’Unesco come esempio di tolleranza, il paese mostra una realtà di normalità e rispetto reciproco. Un territorio in cui la storia e la cultura si fondono in un contesto di stabilità e dialogo.

A Betania è stata consacrata la chiesa del Battesimo dove c’era un campo minato. E Salt è per l’Unesco «città della tolleranza». L’acqua è l’Archè, ovvero il Principio. La sostanza da cui tutto trae origine, sosteneva il filosofo Talete. L’Alfa e l’Omega della vita. Il Fonte battesimale di Betania oggi è parte del Regno Hascemita di Giordania. Proprio lì Gesù di Nazareth ha voluto essere battezzato: «Nel punto più basso del pianeta ma il più vicino al Cielo». In una landa desolata lungo le rive del fiume Giordano, quel deserto dove lo Spirito Santo, sotto forma di colomba, si posò al suolo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Regno di Giordania: un Medio Oriente in cui la normalità è convivere in pace Leggi anche: 25 ottobre, Madonna Regina di Palestina: intercede per la pace in Medio Oriente Leggi anche: Medio Oriente, accordi di pace in salita. Gaza in sofferenza Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Von der Leyen in visita in Medio Oriente: missione UE tra Giordania, Siria e Libano per stabilità e cooperazione regionale; Israele non rinnova il visto al vice parroco di Gaza - Gaza: nuova violazione del cessate il fuoco, 13 morti negli attacchi israeliani; Cosa ci si aspetta dal primo vertice Unione europea-Giordania della storia; Ue e Giordania rafforzano i legami con il primo vertice bilaterale. Medio Oriente. La Giordania torna avamposto militare Usa - Il numero delle truppe americane di stanza in Giordania è salito al livello più alto degli ultimi due decenni nel contesto della guerra di Israele a Gaza. ilfattoquotidiano.it UE–Giordania, svolta storica nei rapporti bilaterali: ad Amman il primo vertice ufficiale tra Bruxelles e il Regno hashemita - Investimenti, sicurezza, Gaza, rifugiati e transizione verde al centro del partenariato strategico. msn.com

