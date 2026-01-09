Una lunga storia, fatta di passione e ricordi, si avvia verso la sua conclusione. La famiglia Cicciotti lascia la gelateria, ma l’attività continua con lo stesso impegno. Un addio che commuove, perché quella bottega al bancone non era solo un’azienda, ma un pezzo di vita condiviso in quarant’anni di dolcezza e incontri. Un momento di riflessione su un percorso che ha segnato generazioni.

Parla di quest’addio con la voce commossa: perché quest’avventura al bancone, che a marzo avrebbe tagliato il traguardo del quarantesimo, non è stata solo lavoro, ma vita. Franco Cicciotti, titolare con la moglie Graziella dello storico bar in piazza Bastreri a Porto Venere che porta il suo cognome, ha appeso il grembiule al chiodo: in attesa di godersi a brevissimo la meritata pensione, ripercorre la sua lunga attività al bancone. "Abbiamo aperto con mio fratello Dario nel 1986 – racconta – poi lui nel 1991 ha lasciato e mia cognata ha rilevato la sua quota rimanendo sei anni, quindi è entrata Graziella e siamo arrivati fino a qui". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una lunga storia... dolce. La famiglia Cicciotti lascia. Ma la gelateria va avanti

Leggi anche: Chocolat va in pausa: si chiude un capitolo, ma la storia della gelateria non finisce qui

Leggi anche: Un altro pezzo se ne va, chiude ‘La Bottega d’Arte’. Addia a una storia lunga 65 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Una lunga storia... dolce. La famiglia Cicciotti lascia. Ma la gelateria va avanti; Dolce & Gabbana The One compie 20 anni con nuove fragranze; Foraceca, borgo ritrovato. La famiglia Carmannini abita e lavora qui dal 1500.

Una lunga storia... dolce. La famiglia Cicciotti lascia. Ma la gelateria va avanti - Una vita di lavoro trascorsa dietro al bancone del locale di Portovenere "Mancherà tutto, in particolare la gioia dei bambini che giocano in piazza". lanazione.it