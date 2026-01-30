Dalla Cina alle inchieste sulle mascherine, il Parlamento si sveglia con il sospetto che la magistratura abbia favorito alcuni affari. Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia chiede spiegazioni al ministro della Giustizia Carlo Nordio, che deve chiarire perché alcune indagini hanno portato a condanne importanti mentre altre sono state archiviate o sono finite nel nulla. La questione riguarda anche un’inchiesta su traffico di influenze, che ha coinvolto due legali dello studio di Guido Alpa, il mentore di Giuseppe Conte.

Ti conosco, mascherina! Anzi, no. Il sospetto che la magistratura abbia «risparmiato» chi ha fatto affari con la pandemia scuote il Parlamento di buon mattino, con Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia che chiede al ministro della Giustizia Carlo Nordio di spiegare perché alcune inchieste sugli acquisti di mascherine e dispositivi di protezione individuali siano andare avanti con condanne «eccellenti» e altre si siano incartate o siano finite in un nulla, come quella per «traffico di influenze» che ha sfiorato due legali dello studio di Guido Alpa (il mentore dell'ex premier Giuseppe Conte, oggi deceduto) Guido Esposito e Luca Di Donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalla Cina alla maxi-parcella. Anatomia dello scandalo grillino

Approfondimenti su Mascherina Scandalo

Il Comune di Aversa ha riscosso circa 100 mila euro attraverso permessi a costruire in sanatoria, generando un'importante entrata economica.

Un uomo di 53 anni di Ostuni è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver estorto, con minacce e insulti, la restituzione di 5 mila euro a due avvocati, referente di una parcella pagata dallo zio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mascherina Scandalo

Argomenti discussi: Dalla Cina alla maxi-parcella. Anatomia dello scandalo grillino; Prato, maxi sequestro della procura europea di capi di abbigliamento e tessuto nella Chinatown industriale; Contrabbando dalla Cina, milioni di metri di tessuto e 237mila capi sequestrati a Prato; AstraZeneca investe $15 mld in Cina: ricerca, produzione e nuove terapie al centro della strategia globale.

Dalla Cina alla maxi-parcella. Anatomia dello scandalo grillinoI dispositivi farlocchi hanno generato 200 milioni di provvigioni finite a personaggi vicini a Conte. La denuncia dell’ex funzionario delle Dogane da cui è partito tutto ... msn.com

Maxi sequestro di prodotti dannosi per la salute provenienti dalla CinaOperazione della Guardia di Finanza di Prato: 47mila i prodotti privi delle informazioni di sicurezza e delle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa. Sul mercato avrebbero fruttato oltre 30 ... rainews.it

Buongiorno, chiedo se a qualcuno è capitato tale casistica: cliente forfettario consulente aziendale attualmente in India a svolgere la propria attività. Ora devo fare la parcella di consulenza alla società indiana i quali pagheranno la fattura detraendo il 20% di i - facebook.com facebook