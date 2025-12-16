Comune incassa quasi 100mila euro per i permessi in sanatoria | maxi parcella per il gruppo condono

Il Comune di Aversa ha riscosso circa 100 mila euro attraverso permessi a costruire in sanatoria, generando un'importante entrata economica. Il gruppo di lavoro dedicato all'istruttoria delle pratiche fuori orario si è auto-liquidato il 20% delle somme, evidenziando un’attività significativa nel settore edilizio e urbanistico della città.

Il comune di Aversa incassa quasi 100mila euro per permessi a costruire rilasciati in sanatoria e il gruppo di lavoro, che istruisce le pratiche fuori orario, si 'autoliquida' il 20%. Emerge da una determina a firma della dirigente all'Urbanistica Danila D'Angelo, componente dell'organismo, con.

