Accusato di estorsione a due avvocati per la parcella dello zio | a processo
Un uomo di 53 anni di Ostuni è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver estorto, con minacce e insulti, la restituzione di 5 mila euro a due avvocati, referente di una parcella pagata dallo zio. L'episodio, avvenuto a Brindisi, ha portato all'apertura di un procedimento penale contro il 53enne.
BRINDISI - Un 53enne di Ostuni è finito a processo con l'accusa di estorsione nei confronti di due avvocati: con parole colorite e minacciose, avrebbe preteso la restituzione da parte dei due professionisti della parcella pagata dallo zio, 5 mila euro. La prima udienza si è svolta ieri, giovedì. Brindisireport.it
