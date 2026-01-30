Dal doc di Herzog agli stadi di calcio | il pinguino ‘nichilista’ esiste davvero ma non come pensiamo

Un pinguino sta facendo parlare di sé su internet. Non compie gesti eclatanti, semplicemente cammina da solo verso le montagne ghiacciate, lontano dalla colonia. La scena sorprende molti: un animale solitario che si allontana dal gruppo, in un modo che sembra quasi nichilista. La sua presenza sta attirando l’attenzione, lasciando tutti a chiedersi cosa stia passando nella testa di quel pinguino.

C'è un pinguino che, in questi giorni, sta conquistando internet. Non fa niente di spettacolare: cammina da solo verso montagne ghiacciate, lontano dal mare, allontanandosi dalla sua colonia. Eppure quella scena del 2007, ripresa dal regista Werner Herzog nel documentario "Incontri alla fine del mondo", è diventata un simbolo virale. Squadre come Barcellona, Atletico Madrid e Lazio (in questo caso, facendo infuriare i tifosi) hanno trasformato quelle immagini in meme, mentre milioni di utenti le condividono parlando del "pinguino nichilista", come se l'animale avesse scelto liberamente l'isolamento.

