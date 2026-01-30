Da Mesero alla Champions League | Filippo Mane il sogno è nel pallone La gioia del papà | Hai iniziato il tuo viaggio

Filippo Mane ha fatto il suo debutto in Champions League con il Borussia Dortmund. La famiglia, papà Antoine, mamma Silvia e il fratello Edoardo, era presente per vederlo scendere in campo. Il sogno di vedere il giovane giocare ai massimi livelli si è realizzato, portando con sé un momento di grande emozione per tutti. La trasferta a Dortmund è diventata una giornata speciale per il piccolo di Mesero, che ora guarda con fiducia al futuro.

Mesero (Milano), 30 gennaio 2020 – Antoine, Silvia, Edoardo. Mamma, papà e fratello. Il debutto in Champions League di Filippo Mane con la maglia del Borussia Dortmund vale una trasferta di famiglia. “Appena gli impegni lo permettono siamo qui”, racconta Antoine Mané, 52 anni, senegalese, in Italia dal 2000. L’accento sul cognome ce l’avrebbe pure Filippo, di professione difensore, nato a Magenta nel 2005 e cresciuto a Mesero. E se sulla maglia di uno dei giovani difensori più promettenti manca è colpa di una svista burocratica che “ha colpito anche mio fratello una volta arrivato in Italia. Che problema c’è con questo accento?”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nella notte del Signal Iduna Park, Filippo Mané ha fatto il suo debutto in Champions League con il Borussia Dortmund.

Filippo Mane, giovane difensore italiano nato nel 2005, ha fatto il suo debutto in Champions League con il Borussia Dortmund.

Da Magenta (e Mesero) alla Champions League: Filippo Mané debutta con il Borussia Dortmund contro l’InterDa Magenta ai riflettori della Champions League. È una storia che profuma di sogno realizzato quella di Filippo Mané, difensore italiano classe 2005, che ieri sera ha fatto il suo esordio nella massim ... ticinonotizie.it

Dal Vela Mesero al debutto in ChampionsMESERO - C’è una certa giustizia poetica nel vedere Filippo Mané, ragazzo del 2005, calcare il prato della Champions League con la maglia giallonera del ... sportlegnano.it

