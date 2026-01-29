Borussia Dortmund Inter brilla la stella di Filippo Mané | debutto da applausi in Champions

Nella notte del Signal Iduna Park, Filippo Mané ha fatto il suo debutto in Champions League con il Borussia Dortmund. Nonostante la sconfitta per 2-0 contro l’Inter, il giovane difensore italiano ha lasciato un’ottima impressione. La sua prestazione ha acceso i riflettori sul talento che sta emergendo tra le fila dei gialloneri.

