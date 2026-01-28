Filippo Mane, giovane difensore italiano nato nel 2005, ha fatto il suo debutto in Champions League con il Borussia Dortmund. È sceso in campo contro l’Inter, segnando l’ingresso ufficiale tra i grandi. Mane, che gioca con i gialloneri e rappresenta anche l’Italia Under 21, ha mostrato sicurezza e determinazione. È un’esordio importante per lui, che si affaccia ora a un livello superiore nel calcio internazionale.

Il 39 giallonero spunta fuori da sotto la neve e attira l’attenzione degli 81mila del Signal Iduna Park: Filippo Mane titolare. “Chi?”, si chiede qualcuno leggendo le ufficiali. È uno dei tre italiani di Dortmund che si divertono nella Ruhr. Due di loro sono in tribuna - il centrale Luca Reggiani e il fantasista Samuele Inacio, figlio di Pià, entrambi 2008 -, mentre “Pippo”, centrale difensivo classe 2005, debutterà in Champions da titolare contro l’Inter. Kovac gli ha regalato la terza chance dal 1’ dopo avergli tirato le orecchie in sala stampa: “In allenamento gioca bene, ma le partite sono un’altra cosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ecco Filippo Mane: l'italiano del Dortmund debutta in Champions contro l'Inter

Inacio, Mane e Reggiani sono i giovani talenti italiani nel Borussia Dortmund, con due difensori e un centrocampista.

Un italiano in difesa a Dortmund: chi è Filippo Mane, azzurrino che può sfidare l'InterIn teoria, non c’è l’accento. Tra i giocatori che l’Inter di Cristian Chivu potrebbero affrontare questa sera in casa del Borussia. tuttomercatoweb.com

Borussia Dortmund, debutto da film per Filippo Mané: l'italiano ora si candida per il St. PauliUn esordio da incorniciare, una prestazione che sa di predestinato. Filippo Mané, difensore italiano classe 2005 del Borussia Dortmund, si è preso la scena nel debutto da professionista in DFB-Pokal, ... tuttomercatoweb.com

Una prima volta speciale: Filippo Mané, classe 2005, debutterà stasera in Champions League sfidando l’Inter Per il difensore italiano si tratterà della 5ª presenza stagionale con la prima squadra, dopo essersi trasferito al BVB nel 2022 continuando il p x.com