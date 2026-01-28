Ecco Filippo Mane | l' italiano del Dortmund debutta in Champions contro l' Inter

Filippo Mane, giovane difensore italiano nato nel 2005, ha fatto il suo debutto in Champions League con il Borussia Dortmund. È sceso in campo contro l’Inter, segnando l’ingresso ufficiale tra i grandi. Mane, che gioca con i gialloneri e rappresenta anche l’Italia Under 21, ha mostrato sicurezza e determinazione. È un’esordio importante per lui, che si affaccia ora a un livello superiore nel calcio internazionale.

Il 39 giallonero spunta fuori da sotto la neve e attira l’attenzione degli 81mila del Signal Iduna Park: Filippo Mane titolare. “Chi?”, si chiede qualcuno leggendo le ufficiali. È uno dei tre italiani di Dortmund che si divertono nella Ruhr. Due di loro sono in tribuna - il centrale Luca Reggiani e il fantasista Samuele Inacio, figlio di Pià, entrambi 2008 -, mentre “Pippo”, centrale difensivo classe 2005, debutterà in Champions da titolare contro l’Inter. Kovac gli ha regalato la terza chance dal 1’ dopo avergli tirato le orecchie in sala stampa: “In allenamento gioca bene, ma le partite sono un’altra cosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

