Scoperti a spingere una moto appena rubata | arrestati dopo una violenta colluttazione

Nella notte, i Carabinieri di Castellammare di Stabia e la polizia locale hanno portato a termine un servizio di controllo nelle aree più frequentate della città. Durante l’intervento, sono stati arrestati due individui sorpresi a tentare di spingere una moto appena rubata, con conseguente colluttazione. L'operazione rientra nelle attività di prevenzione e sicurezza svolte quotidianamente per mantenere l’ordine pubblico nella zona.

I Carabinieri di Castellammare di Stabia, insieme alla polizia locale, hanno concluso questa notte un servizio di controllo del territorio, organizzato nelle zone più affollate della città ai piedi dei Lattari. Due le persone arrestate per furto. C.M. (cl 2006) e R.d.T. (cl 2004) sono stati sorpresi mentre spingevano uno scooter appena rubato. Un furto "a spinta" che non è sfuggito ai militari. Hanno seguito i due fino ad un deposito che sembrava abbandonato. Bloccati e arrestati dopo una violenta colluttazione, i due soggetti sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio. Nelle tasche di uno dei due anche un coltello.

