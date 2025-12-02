Appicca incendio in un cantiere a Gioia Tauro e dà fuoco al Comune caos tra i dipendenti | piromane arrestato

Un uomo pluripregiudicato è stato arrestato a Gioia Tauro per due incendi dolosi appiccati in pochi minuti a un cantiere e al Comune. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Appicca incendio in un cantiere a Gioia Tauro e dà fuoco al Comune, caos tra i dipendenti: piromane arrestato

