Appicca incendio in un cantiere a Gioia Tauro e dà fuoco al Comune caos tra i dipendenti | piromane arrestato

Notizie.virgilio.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo pluripregiudicato è stato arrestato a Gioia Tauro per due incendi dolosi appiccati in pochi minuti a un cantiere e al Comune. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

