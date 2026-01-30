Dalla prima serata di Raiuno arriva la terza stagione di

Dall’ 1 febbraio Raiuno trasmette in prima serata la terza stagione di Cuori, la serie che fonde medicina e sentimenti nell’Italia degli anni ’70, raccontando le sfide di un gruppo di medici lungimiranti che cercavano di immaginare il futuro in assenza di certezze; in ospedale, Delia Brunello, interpretata da Pilar Fogliati, e Alberto Ferraris, interpretato da Matteo Martari, affrontano dilemmi etici e conflitti amorosi mentre sperimentano tecnologie rivoluzionarie per l’epoca, come il defibrillatore portatile e le prime angioplastiche, e devono fare i conti con l’arrivo di un nuovo primario, interpretato da Fausto Maria Sciarappa, più prudente e rigoroso, che potrebbe sconvolgere gli equilibri del reparto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Cuori 3”, intervista a Matteo Martari: “Alberto verrà sconvolto dall’arrivo di un nuovo personaggio femminile. Anche a me come Luca Argentero la gente ha chiesto consigli medici”

Approfondimenti su Cuori 3

In questa intervista, approfondiamo il progetto “Prima di noi”, una serie Rai diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, in onda dal 4 gennaio su Raiuno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cuori 3

Argomenti discussi: 'Cuori', torna su Rai 1 con la terza stagione: data, trama, anticipazioni; Dal 1° febbraio su Rai 1 la terza stagione della serie Cuori con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Giulio Scarpati; Massimiliano Bruno racconta ‘2 cuori e 2 capanne’; 2 Cuori e 2 Capanne: video intervista a Massimiliano Bruno, Claudia Pandolfi e Edoardo Leo.

Cuori 3 su Rai 1: perchè Alberto tiene così tanto a Irma? Chi è davvero la cantanteE' tutto pronto per il debutto di Cuori 3 nella prima serata di Rai 1: ecco tutto quello che vedremo in questa terza stagione ... ultimenotizieflash.com

Pilar Fogliati: in Cuori 3 raccontiamo le conquiste delle donneRoma, 30 gen. (askanews) - La dottoressa Delia Brunello interpretata da Pilar Fogliati torna dall'1 febbraio su Rai1 con la terza stagione di Cuori, la serie dedicata alle imprese di un gruppo di me ... quotidiano.net

I sorrisi di Matteo Martari e Pilar Fogliati. Cuori 3 inizia domenica 1 febbraio su Rai 1. Presentata la terza stagione con i due splendidi protagonisti della fiction, da oggi in anteprima su RaiPlay facebook

#Cuori3 parte domenica 1º febbraio su @RaiNews: la fiction con Pilar #Fogliati e Matteo #Martari vedrà l’uscita di scena del dottor Corvara e l’arrivo di nuovi personaggi, tra cui Giulio Scarpati, con storie d’amore e medicina al centro della trama x.com