Cuori 3 intervista a Matteo Martari | Alberto verrà sconvolto dall’arrivo di un nuovo personaggio femminile Anche a me come Luca Argentero la gente ha chiesto consigli medici

Dall’ 1 febbraio Raiuno trasmette in prima serata la terza stagione di Cuori, la serie che fonde medicina e sentimenti nell’Italia degli anni ’70, raccontando le sfide di un gruppo di medici lungimiranti che cercavano di immaginare il futuro in assenza di certezze; in ospedale, Delia Brunello, interpretata da Pilar Fogliati, e Alberto Ferraris, interpretato da Matteo Martari, affrontano dilemmi etici e conflitti amorosi mentre sperimentano tecnologie rivoluzionarie per l’epoca, come il defibrillatore portatile e le prime angioplastiche, e devono fare i conti con l’arrivo di un nuovo primario, interpretato da Fausto Maria Sciarappa, più prudente e rigoroso, che potrebbe sconvolgere gli equilibri del reparto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

“Zootropolis 2”, intervista esclusiva a Matteo Martari: “Doppiare un personaggio Disney è stato un sogno che è diventato realtà. In Zootropolis messaggi importanti come pregiudizi e inclusività”

“Prima di noi”, intervista alla regista Valia Santella e agli attori Romana Maggiora Vergano, Maurizio Lastrico e Matteo Martari 

In questa intervista, approfondiamo il progetto “Prima di noi”, una serie Rai diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, in onda dal 4 gennaio su Raiuno.

