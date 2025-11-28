Zootropolis 2 intervista esclusiva a Matteo Martari | Doppiare un personaggio Disney è stato un sogno che è diventato realtà In Zootropolis messaggi importanti come pregiudizi e inclusività

Superguidatv.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo capitolo di Zootropolis arriva oggi nelle sale italiane, il 26 novembre, pronto a far divertire grandi e piccini. Judy  Hopps  e Nick Wilde si trovano a dover risolvere un misterioso caso che sconvolge la città animale, a causa dell’arrivo del carismatico Gary  De’Snake. Tra inseguimenti, travestimenti e zone inedite della metropoli, la coppia di poliziotti mette alla prova la propria collaborazione come mai prima. Tra le voci italiane spiccano Max Angioni, Michela Giraud e Matteo Martari, che prestano rispettivamente la voce ai nuovi personaggi Gary  De’Snake,  Nibbles   Maplestick  e il sindaco Brian  Winddancer. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Zootropolis 2”, intervista esclusiva a Matteo Martari: “Doppiare un personaggio Disney è stato un sogno che è diventato realtà. In Zootropolis messaggi importanti come pregiudizi e inclusività”

