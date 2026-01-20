Sanità nel Lazio ed in Ciociaria | nuove regole su ricette analisi e ambiti di garanzia | cosa cambia

In Lazio e Ciociaria, le recenti novità sulla sanità introducono cambiamenti su ricette, analisi e ambiti di garanzia. Viene aggiornata la validità delle prescrizioni, riorganizzata la medicina di laboratorio e istituita la nuova Asl 0. Questi interventi mirano a migliorare l’efficienza dei servizi sanitari, garantendo maggior trasparenza e accessibilità per i cittadini. Ecco le principali novità e come si traducono nell’attuale panorama sanitario regionale.

