A novembre 2025 i consumatori peggiorano le proprie aspettative mentre le imprese mostrano un leggero aumento della fiducia
Consumatori più pessimisti sul futuro, mentre le imprese aumentano la fiducia soprattutto nei servizi e nel commerci. Secondo gli ultimi dati Istat, a novembre 2025 il clima di fiducia dei consumatori italiani registra un peggioramento, passando da 97,6 a 95,0. Il calo più marcato riguarda le prospettive future, segnalando un diffuso pessimismo tra le famiglie. Nel dettaglio, il clima economico scende da 99,3 a 96,5, il clima personale da 97,0 a 94,5, il clima corrente da 100,2 a 98,6 e il clima futuro diminuisce sensibilmente da 94,1 a 90,2. Questi dati indicano che i consumatori percepiscono un peggioramento della situazione economica generale e della propria situazione personale, soprattutto guardando al medio-lungo termine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Approfondisci con queste news
Il “Beige Book” della Federal Reserve mostra un ulteriore calo della spesa dei consumatori Usa Il 26 novembre, ora locale, la Federal Reserve ha pubblicato il suo Beige Book sulle condizioni economiche. Il rapporto ha rivelato che la maggior parte dei dodici - facebook.com Vai su Facebook
Istat, sale la fiducia delle imprese a novembre mentre peggiora quella dei consumatori - Registrato un diffuso deterioramento delle opinioni, soprattutto le attese sulla disoccupazione e le valutazioni relative al risparmio ... Scrive msn.com
Italia, a novembre fiducia consumatori cala a 95 punti, sentiment imprese sale a 96,1 punti - Secondo i dati forniti da Istat, a novembre 2025 in Italia, l’indice di fiducia delle imprese aumenta raggiungendo un massimo da aprile 2024, invece, l’indice di fiducia dei consumatori ... Segnala finanza.repubblica.it
Istat,sale fiducia imprese a novembre, giù per consumatori - A novembre 2025, il clima di opinione dei consumatori è stimato in peggioramento (da 97,6 a 95) mentre l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese registra un aumento da 94,4 a 96,1. Scrive ansa.it