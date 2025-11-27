Consumatori più pessimisti sul futuro, mentre le imprese aumentano la fiducia soprattutto nei servizi e nel commerci. Secondo gli ultimi dati Istat, a novembre 2025 il clima di fiducia dei consumatori italiani registra un peggioramento, passando da 97,6 a 95,0. Il calo più marcato riguarda le prospettive future, segnalando un diffuso pessimismo tra le famiglie. Nel dettaglio, il clima economico scende da 99,3 a 96,5, il clima personale da 97,0 a 94,5, il clima corrente da 100,2 a 98,6 e il clima futuro diminuisce sensibilmente da 94,1 a 90,2. Questi dati indicano che i consumatori percepiscono un peggioramento della situazione economica generale e della propria situazione personale, soprattutto guardando al medio-lungo termine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - A novembre 2025, i consumatori peggiorano le proprie aspettative mentre le imprese mostrano un leggero aumento della fiducia