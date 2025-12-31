È morto Athos Frosini il pompiere e ginnasta delle grandi imprese

È scomparso Athos Frosini, noto pompiere e ginnasta pistoiese. Figura stimata per la sua dedizione e professionalità, Frosini ha lasciato un segno importante nella comunità locale. Ricordato come un “insuperabile capoturno”, ha rappresentato un esempio di competenza e altruismo, guadagnandosi la gratitudine di molti. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il territorio e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Pistoia, 31 dicembre 2025 – Un “insuperabile capoturno”, una persona verso la quale in diversi hanno provato gratitudine profonda, al punto alcuni da dovergli persino la vita. Se ne va uno degli storici pilastri dei vigili del fuoco di Pistoia dove era entrato in servizio nei lontani anni Cinquanta, Athos Frosini, l’uomo delle imprese, 94 anni vissuti al servizio della comunità senza risparmiarsi mai. Nella memoria di molti alcune delle vicende che lo hanno visto protagonista. L’angelo custode. Come quella datata 1966: siamo a Lentula, dove una copiosa nevicata ha isolato il borgo. Marzia ha qualche mese di vita e i genitori non riescono a raggiungere le botteghe per acquistare il latte che le servirebbe per alimentarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

