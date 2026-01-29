Adolescenti uccidono il cane Orelha | rivolte e proteste in Brasile

In Brasile scoppia l’indignazione dopo la morte di Orelha, un cane di circa dieci anni ucciso da un gruppo di adolescenti sulla spiaggia di Praia Brava, a Florianópolis. La notizia ha scatenato proteste, con cittadini e attivisti che chiedono giustizia e condannano il gesto violento. La vicenda ha suscitato rabbia e sdegno in tutta la comunità locale.

Il gruppo, composto da 4 minorenni, ha aggredito e provocato la morte dell'animale sulla spiaggia di Praia Brava, a Florianópolis, nello Stato di Santa Catarina. L’animale, considerato la mascotte del quartiere, è stato trovato agonizzante e poi sottoposto a eutanasia. Il caso è diventato virale Il Brasile è travolto dall’indignazione per la morte di Orelha, un cane di circa dieci anni aggredito e ucciso da un gruppo di adolescenti sulla spiaggia di Praia Brava, a Florianópolis, nello Stato di Santa Catarina. L’animale, considerato la mascotte del quartiere, è stato trovato agonizzante e poi sottoposto a eutanasia.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

