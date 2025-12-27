Putin diventa un cartone animato | il video virale sui social

27 dic 2025

Vladimir Putin appare per la prima volta in un cartone animato. Il presidente russo è tra i protagonisti dell’atteso episodio di Capodanno di “ Prostokvashino “, famosa serie tv per bambini prodotta da Soyuzmultfilm. Nel video, diventato virale sui social, si vede il leader del Cremlino unirsi al gatto Matroskin e al cane Sharik nella Piazza Rossa di Mosca per augurare buon anno ai russi. Il suo personaggio è doppiato dall’attore Dmitry Grachev, noto per le imitazioni di Putin nello show Comedy Club. Lanciato nel 2018, “Prostokvashino” è la continuazione di un popolare cartone animato di epoca sovietica basato sulle storie per bambini di Eduard Uspensky degli anni ’70. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Putin diventa un cartone animato: il video virale sui social

