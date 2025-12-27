Putin diventa un cartone animato | il video virale sui social

Vladimir Putin appare per la prima volta in un cartone animato. Il presidente russo è tra i protagonisti dell’atteso episodio di Capodanno di “ Prostokvashino “, famosa serie tv per bambini prodotta da Soyuzmultfilm. Nel video, diventato virale sui social, si vede il leader del Cremlino unirsi al gatto Matroskin e al cane Sharik nella Piazza Rossa di Mosca per augurare buon anno ai russi. Il suo personaggio è doppiato dall’attore Dmitry Grachev, noto per le imitazioni di Putin nello show Comedy Club. Lanciato nel 2018, “Prostokvashino” è la continuazione di un popolare cartone animato di epoca sovietica basato sulle storie per bambini di Eduard Uspensky degli anni ’70. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Putin diventa un cartone animato: il video virale sui social Leggi anche: Il video del soldato ucraino in lacrime è un fake ma diventa virale sui social. E TikTok cancellato chi l’ha condiviso (video) Leggi anche: Federica Pellegrini in versione allenatrice severa sui social: «Non si respira». E il video diventa virale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il vero Capodanno, Putin diventa un cartone animato; La propaganda di Putin alleva i bambini. Lo Zar diventa persino un cartone animato; Russia, Putin diventa un personaggio animato in un cartone per bambini; Putin diventa personaggio animato in un cartone per bambini russo. Il vero Capodanno, Putin diventa un cartone animato - È stato trasmesso in Russia l'atteso episodio di Capodanno di un famoso cartone animato, "Prostokvashino", in cui per la prima volta appare tra i protagonisti anche il presidente Vladimir Putin. msn.com

Russia, Putin diventa un cartone animato per «inculcare patriottismo fin dalla tenera età». Ci sono anche Trump, Kim e Macron - La nuova proposta di propaganda del leader russo ha un aspetto apparentemente rassicurante, quello di un cartone animato. ilmattino.it

Putin in versione cartoon nella famosa serie ‘Prostokvashino’: “Operazione soft power” - Il capo del Cremlino appare nell’episodio “Il vero Capodanno” accanto ai volti amati dai più piccoli, lo zio Fyodor, il gatto Matroskin, il cane Sharik, il postino Pechkin. msn.com

ANSA.it. . Russia, Putin diventa un personaggio animato in un cartone per bambini. Le immagini dello studio Soyuzmultfilm mostrano una puntata speciale di Capodanno #ANSA - facebook.com facebook

Russia, Putin diventa un personaggio animato in un cartone per bambini. Le immagini dello studio Soyuzmultfilm mostrano una puntata speciale di Capodanno #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.