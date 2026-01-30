crotone promosso dalla sezione aia un incontro di sensibilizzazione sulla violenza nel calcio

La Sezione A.I.A. di Crotone “G. Cosentino” ha organizzato un incontro per parlare di violenza nel calcio. L’evento arriva dopo alcuni episodi violenti durante una partita di Prima Categoria. I partecipanti hanno discusso delle cause e delle possibili soluzioni per prevenire ulteriori incidenti.

La Sezione A.I.A. di Crotone “G. Cosentino”, ha promosso un incontro di riflessione e sensibilizzazione a seguito dei gravi episodi di violenza recentemente verificatisi nel corso di una gara di Prima Categoria. L’iniziativa presso la sede A.I.A, è stata rivolta al mondo del calcio e a tutti gli addetti ai lavori, con l’obiettivo di favorire un confronto costruttivo sui valori del rispetto, della legalità e della tutela di tutti i protagonisti dell’attività sportiva. All’incontro hanno partecipato l’arbitro Bruno Capogreco della Sezione AIA di Locri, e gli autorevoli rappresentanti delle istituzioni civili, sportive e delle forze dell’Ordine: il Questore, il Colonnello dei Carabinieri, il Sindaco del Comune di Crotone, il Responsabile Nazionale AIA dell’osservatorio sulla violenza, Presidenti e Dirigenti Regionali e Provinciali di FIGC e AIA. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crotone promosso dalla sezione A.I.A un incontro di sensibilizzazione sulla violenza nel calcio

Approfondimenti su Crotone G Cosentino

Il ciclo di conferenze promosso dalla Diocesi di Foligno si conclude giovedì 29 gennaio con l’ultimo appuntamento, dedicato al tema del “potere delle parole”.

La sezione Aia di Spezia, guidata da Loris Pedroni, organizza un corso di formazione per arbitri di calcio rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 40 anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Crotone G Cosentino

Argomenti discussi: Città - comune.crotone.it; Crotone, 27 gennaio: reading poetico contro i genocidi dal Medioevo a Gaza; Provincia di Crotone, confermato per il quarto anno il finanziamento nazionale Province X Giovani; Presidio e musica per la Palestina: alla Libreria Cerrelli un pomeriggio di solidarietà e partecipazione.

Crotone in amministrazione giudiziaria: Libero esercizio influenzato dalla criminalità organizzataCaos in casa Crotone. Il Tribunale di Catanzaro ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti della società pitagorica, che milita attualmente nel girone C di Serie C. Come ... corrieredellosport.it

Fermati due presunti scafisti di uno sbarco a CrotoneDue presunti scafisti di nazionalità irachena sono stati sottoposti a fermo dalla Questura di Crotone e dai finanzieri della Sezione operativa navale di Crotone. I due sono riteuti responsabili dello ... ansa.it

L’appuntamento itinerante promosso dall’Ucsi Calabria “Natuzza Evolo” approda nell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina #Attualita x.com

L’appuntamento itinerante promosso dall’Ucsi Calabria “Natuzza Evolo” approda nell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina #Attualita - facebook.com facebook