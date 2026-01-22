La sezione Aia di Spezia, guidata da Loris Pedroni, organizza un corso di formazione per arbitri di calcio rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 40 anni. Un’opportunità per chi desidera avvicinarsi al mondo del calcio e acquisire competenze ufficiali. L’iniziativa mira a promuovere la crescita sportiva e la partecipazione attiva nel settore arbitrale, offrendo una formazione qualificata in un contesto organizzato e professionale.

La sezione Aia della Spezia, presieduta da Loris Pedroni, organizza un corso per arbitri di calcio riservato ai ragazzi e ragazze dai 14 ai 40 anni. Il corso inizierà lunedì 2 febbraio alle ore 18 e si svolgerà nei locali sezionali in via Carlo Pisacane 8, prima traversa tra Piazza Saint Bon e Piazza Garibaldi, a Spezia. Le 20 lezioni in programma saranno completamente gratuite e termineranno presumibilmente entro la prima decade di marzo. I promossi del corso riceveranno gratuitamente la divisa completa e tutti gli accessori necessari, fischietto compreso. Inoltre avranno diritto ad una tessera che darà la possibilità di entrare gratis in tutti gli stadi d’Italia in gare organizzate sotto l’egida della Figc. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - CALCIO, ORGANIZZATO DALLA SEZIONE DI SPEZIA. Vuoi fare l’arbitro? Iscriviti al corso Aia

