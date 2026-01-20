Potere alle parole incontro promosso dalla Diocesi di Foligno
Il ciclo di conferenze promosso dalla Diocesi di Foligno si conclude giovedì 29 gennaio con l’ultimo appuntamento, dedicato al tema del “potere delle parole”. Nell’ambito del Progetto Cittadini del Mondo, l’incontro offre un’occasione per riflettere sull’importanza del linguaggio e sulla sua influenza nelle relazioni e nella società. Un momento di confronto pensato per approfondire il ruolo fondamentale delle parole nel quotidiano.
Ultimo incontro, giovedì 29 gennaio, del ciclo di conferenze promosse dalla Diocesi di Foligno, nell’ambito del Progetto Cittadini del Mondo, dedicato “al potere delle parole”. Martina Franzoni, psicologa e formatrice dell’associazione “Parole OStili” guiderà docenti, genitori ed educatori in un.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Finanziamenti europei alle imprese: in Confindustria l'incontro promosso da Princi
Leggi anche: Incontro promosso dal GIT Padova di Banca Etica con le persone candidate alle regionali venete 2025
Argomenti discussi: Vera Gheno e le parole giuste da dire; Il potere delle parole in mostra al Museo Polin di Varsavia; Quando le donne prendono il potere politico, ma sono di destra: un incontro a Bologna; Non il potere ma la forza. Lea Vergine, Angela Maderna al Museo Novecento di Firenze.
Potere alle parole, incontro promosso dalla Diocesi di FolignoUltimo incontro, giovedì 29 gennaio, del ciclo di conferenze promosse dalla Diocesi di Foligno, nell’ambito del Progetto Cittadini del Mondo, dedicato al potere delle parole. Martina Franzoni, psico ... perugiatoday.it
Vera Gheno e le parole giuste da direUn appuntamento interessante per la rassegna Parole in Mostra, alla Biblioteca Sormani. Oggi, alle 15,30, nella Sala del Portico, ... ilgiorno.it
"Le parole non hanno alcun potere di impressionare la mente senza lo squisito orrore della loro realtà." Il 19 gennaio 1809 nasceva a Boston EDGARD ALLAN POE A distanza di oltre 200 anni il suo ricordo è sempre vivo: tutti ancora e sempre ne parla - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.