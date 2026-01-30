Cronaca risultato e gol | i padroni di casa vincono ma subiscono il colpo di Watkins

L’Aston Villa vince in rimonta contro l’RB Salisburgo, ma perde Watkins per infortunio. I padroni di casa erano sotto di due gol, ma sono riusciti a ribaltare il risultato con tre reti e portare a casa la vittoria in Europa League. Tuttavia, l’attaccante Ollie Watkins si è infortunato al ginocchio e dovrà stare fuori a lungo. La partita si è accesa nel secondo tempo, con il Villa che ha trovato il gol della vittoria e ha festeggiato, anche se con qualche preoccupazione per l’infortunio del

2026-01-30 00:08:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Resta aggiornato su tutta l’azione di Aston Villa vs RB Salisburgo in Europa League L’Aston Villa ha completato una drammatica inversione di tendenza al Villa Park, rimontando due gol di svantaggio e battendo l’RB Salisburgo 3-2 in Europa League, anche se a costo di perdere l’attaccante Ollie Watkins a causa di un infortunio al tendine del ginocchio. I padroni di casa partono alla grande e sfiorano il gol nel primo minuto. Emiliano Buendia ha servito Watkins appena fuori area e il suo potente tiro è stato gestito solo parzialmente da Alexander Schlager.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Nel match di Europa League tra Copenhagen e Napoli, i partenopei, in vantaggio con McTominay e con un uomo in più per quasi un’ora, non sono riusciti a mantenere il risultato.

L’Al-Nassr ha consolidato la sua posizione in classifica della Pro League saudita, vincendo 2-1 in trasferta contro il Damac.

Juventus-Napoli 3-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di David, Yildiz e Kostic, gli highlightsJuventus-Napoli per la 22ª giornata di Serie A si chiude col risultato finale di 3-0. Gol di David, Yildiz e Kostic. Gli highlights, la cronaca e il tabellino. fanpage.it

Monaco-Juventus 0-0, risultato finale della partita di Champions: poche occasioni da gol, gli highlightsMonaco-Juventus di Champions 0-0: il risultato finale, nessun gol e poche occasioni degne di nota. Gli highlights, la cronaca e il tabellino. fanpage.it