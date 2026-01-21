Rapporto risultato e gol mentre i gol cruciali di Ronaldo vincono

L’Al-Nassr ha consolidato la sua posizione in classifica della Pro League saudita, vincendo 2-1 in trasferta contro il Damac. La partita è stata decisa da un gol di Cristiano Ronaldo, che ha contribuito al risultato e rafforzato le ambizioni della squadra. Questa vittoria sottolinea l’importanza dei gol decisivi e delle prestazioni chiave nel percorso della squadra verso obiettivi importanti.

2026-01-21 21:48:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Al-Nassr ha mantenuto la pressione nella fascia alta della Pro League saudita vincendo in trasferta per 2-1 sul Damac mercoledì sera, grazie alla rete vincente di Cristiano Ronaldo. Al-Nassr ha affermato subito il controllo, cosa che si è tradotta in una svolta in cinque minuti. Dopo la pressione intorno all’area di rigore di Damac, Abdulrahman Ghareeb ha trovato spazio e ha concluso basso nell’angolo inferiore da distanza ravvicinata. Damac ha tentato di rispondere prendendo di mira le fasce, con Dhari Al Anazi e Sanousi Al Hawsawi che spingevano in avanti dalle posizioni di ala.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Report, risultato e gol mentre Cristiano Ronaldo segna uno straordinario tiro in rovesciata

Rapporto AFCON 2025, risultato, gol mentre Ndiaye segna, Bissouma espulsoIl Senegal ha superato il Mali nella fase a eliminazione diretta della AFCON 2025, grazie a un gol di Ndiaye, mentre Bissouma è stato espulso.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Hanno rubato il gol di Ronaldo

Argomenti discussi: Oltre 170.000 disoccupati hanno fatto GOL; Programma GOL e PNRR: le organizzazioni datoriali lanciano l’allarme. Dati ufficiali certificano una grave criticità per la Sicilia; Chivu-Esposito, il rapporto speciale all'Inter: Siamo cresciuti insieme; Pio Esposito: È il mio gol più pesante all’Inter! Il rapporto con Chivu e il mio minutaggio….

Atalanta-Fiorentina risultato 2-0: gol di Kossounou e Lookman. La Dea riparte, Viola a rapporto dai tifosiNonostante l’arrivo di Paolo Vanoli al posto di Stefano Pioli, la Fiorentina resta ancora a zero vittorie – e ultima in classifica a 6 punti con il Verona – dopo 13 giornate. Vince 2-0 l’Atalanta con ... corriere.it

Per la prima volta un nostro vino entra nella Top 10 Wine Values di Wine Spectator: la Barbera d’Asti Le Orme 2023 è riconosciuta tra i vini con miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato internazionale. È il risultato del lavoro, della passione e della visione de - facebook.com facebook

Il risultato raggiunto dal Cinema Nuovo Eden - oltre 80mila spettatori in un anno - è una buona notizia per Brescia, ma soprattutto è un segnale. È il segnale che una proposta culturale chiara, continua e curata nel tempo può costruire pubblico, anche oggi, an x.com