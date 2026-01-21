Copenhagen Napoli 1-1 beffa per gli azzurri | avanti di un uomo per un’ora di gioco subiscono il gol de pari La cronaca del match

Nel match di Europa League tra Copenhagen e Napoli, i partenopei, in vantaggio con McTominay e con un uomo in più per quasi un’ora, non sono riusciti a mantenere il risultato. La squadra italiana ha subito il pareggio negli ultimi minuti, concludendo la partita con un punto. Una sconfitta amara per gli azzurri, che non sono riusciti a sfruttare appieno le occasioni a loro disposizione.

Copenhagen Napoli 1-1, occasione sprecata per gli azzurri in Danimarca, avanti con McTominay e in superiorità numerica si fanno riprendere. Il Napoli di Antonio Conte torna dalla trasferta danese con un punto che sa tanto di occasione persa, impattando per 1-1 contro il FC Copenhagen al Parken Stadium. Una gara che sembrava incanalarsi sui binari giusti per gli azzurri, capaci di sbloccare il risultato al 39? grazie a un imperioso stacco di testa di Scott McTominay su corner di Elmas. Il vantaggio è arrivato pochi minuti dopo un episodio chiave che ha cambiato l'inerzia del match: l'espulsione diretta comminata a Thomas Delaney al 35? per un fallaccio su Lobotka, inizialmente sanzionato col giallo ma trasformato in rosso dopo l'intervento del VAR.

