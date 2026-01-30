Aka7even e Cristina Ferrara sono ufficiali. I due sono stati fotografati insieme, e la prima immagine di coppia non lascia più dubbi: stanno insieme. L’ex di Amici e l’ex corteggiatrice escono allo scoperto, confermando la loro relazione.

Dopo tanti rumor è arrivata la conferma con la prima foto di coppia sui social: Aka7even e Cristina Ferrara stanno insieme! Da tanto tempo se ne parlava dopo movimenti social sospetti, paparazzate e rumor riportati anche da Deianira Marzano. Aka7even e Cristina Ferrara stanno insieme. A confermarlo la prima foto pubblicata sui social da parte dei diretti interessati. L’ex allievo di Amici, che vedremo a fine febbraio sul palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo insieme a LDA, ha ritrovato l’amore accanto all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nelle scorse ore hanno postato su Instagram il primo selfie che li ritrae insieme, come potete vedere qui sotto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Aka7even e Cristina Ferrara stanno insieme, la prima foto di coppia non lascia spazio a dubbi

