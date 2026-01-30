Cristina Cellai che fine ha fatto la letterina che ora difende Gerry Scotti?

Cristina Cellai ha riacceso i riflettori sulla sua letterina, che alcuni avevano dato per dispersa. Dopo la puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona, in cui si parlava di Gerry Scotti e delle sue presunte relazioni con le letterine di Passaparola, la stessa Cellai ha deciso di intervenire. Ora si sa che la letterina è ancora in suo possesso e difende Scotti dalle accuse, che sono diventate al centro di un acceso dibattito sui social e in tv.

Dopo l'ultima puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona, in cui sono arrivate accuse a Gerry Scotti di "essersi portato a letto tutte le letterine di Passaparola", è intevenuta proprio una di loro. Si tratta di Cristina Cellai, che in una recente intervista ha difeso proprio il conduttore del quiz show di Canale 5 popolare negli inizi anni 2000. "Tutte bugie. Trovo meschino scagliarsi contro di lui. Se vogliamo accusarlo per un abbraccio o un "vieni, ti stringo", mi sembrano solo cattiverie gratuite " ha dichiarato l'ex showgirl. Ma chi è Cristina Cellai?. Cristina Cellai, originaria di Castellina in Chianti, classe 1980, è una delle ex Letterine di Passaparola.

