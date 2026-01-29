Ex Letterina di Passaparola Cristina Cellai | Gerry Scotti scherzava con noi ma non ci ha mai provato

Cristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, racconta al Corriere come sono andate davvero le cose con Gerry Scotti. La showgirl spiega che il conduttore scherzava spesso con loro, abbracciandole o invitandole a stringersi, ma mai ha avuto intenti sbagliati. Per lei, accusarlo di altro sarebbe ingiusto e fuori luogo.

Cristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, parla al Corriere della sua esperienza nel game show svelando come ha vissuto la 'convivenza' negli studi con Gerry Scotti: "Ci abbracciava o diceva 'vieni ti stringo', accusarlo per questo è cattiveria gratuita".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Passaparola Cristina

Durante la puntata dell’8 gennaio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha condiviso un episodio che ha coinvolto una delle campionesse prima della registrazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Passaparola Cristina

Argomenti discussi: Passaparola, ricordi tutte le Letterine di Gerry Scotti? Chi erano e che fine hanno fatto; Falsissimo, Samira Lui e Gerry Scotti: cosa hanno rivelato Claudio Lippi e Corona; Gerry Scotti ha la limitazione dei commenti su Instagram ma non ha niente a che fare con Fabrizio Corona; Stefano De Martino, morto il papà Enrico: ?aveva 61 anni.

Ex Letterina di Passaparola Cristina Cellai: Gerry Scotti scherzava con noi, ma non ci ha mai provatoCristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, parla al Corriere della sua esperienza nel game show svelando come ha vissuto la ‘convivenza’ negli studi con Gerry Scotti: Ci abbracciava o diceva ... fanpage.it

Passaparola, ricordi le ‘Letterine’ di Gerry Scotti? Da Alessia Ventura a Ilary Blasi, chi erano e cosa fanno oggiBasta sentire la sigla 'ullalla' per tornare indietro nel tempo con Passaparola. Tra chi ha costruito carriere solidissime in tv e chi ha cambiato vita, ecco cosa fanno ora le Letterine. libero.it

«Passaparola è stata una palestra incredibile, un’esperienza che mi ha cambiato la vita». Quando oggi si parla delle “letterine”, la memoria corre subito a una pagina della tv italiana che ha fatto storia. Accanto a Gerry Scotti, tante giovani donne – e non solo – - facebook.com facebook