Cristiana Anania esce da UeD con Ernesto | la vendetta finale e le reazioni VIDEO

Cristiana Anania ha scelto Ernesto durante la puntata di oggi di Uomini e Donne. La decisione finale ha lasciato molti senza parole, soprattutto perché Cristiana ha deciso di uscire dallo studio con il suo scelto, rompendo con le attese di chi pensava a un’altra soluzione. Le reazioni sono immediate, e sui social già si commenta il gesto, considerato da alcuni come una vera e propria “vendetta”. La puntata si è conclusa con un colpo di scena che avrà sicuramente ripercussioni nelle prossime settimane.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è andata in onda la parte conclusiva della scelta di Cristiana Anania. Come già ampiamente rivelato dalle anticipazioni, la ragazza ha deciso di lasciare il programma con Ernesto Passaro. Al momento della scelta, però, la tronista si è voluta un po’ “vendicare” per tutto quello che Ernesto spesso le ha fatto passare. Successivamente, poi, si è passati al Trono Over, e al centro dell’attenzione ci sono stati Elisabetta e Sebastiano Mignosa. La scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne: cosa è successo e le reazioni. La puntata del 30 gennaio di Uomini e Donne è cominciata con la scelta di Cristiana Anania. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Durante la registrazione del 12 gennaio, Cristiana Anania ha annunciato la sua scelta, optando per Ernesto dopo un percorso caratterizzato da tensioni e confronti.

