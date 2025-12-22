Tra i troni che stanno generando maggiore sgomento a Uomini e Donne c’è sicuramente quello di Cristiana Anania. La ragazza si sta rendendo spesso protagonista di battibecchi concitati con i suoi corteggiatori, specie Ernesto Passaro. Tra i due ci sono stati diversi baci, ma al contempo anche tante discussioni accese determinate dall’avvicinamento della tronista anche agli altri corteggiatori. Ernesto ha ammesso di essere molto preso dalla ragazza, ragion per cui non riesce a controllare le sue reazioni quando assiste a scene che coinvolgono la tronista ed altri ragazzi. A quanto pare, Cristiana è un pensiero costante nella mente di Ernesto, sta di fatto che il giovane ha pubblicato anche mediante i social una stoccata contro la tronista, almeno così pare. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ernesto Passaro lancia stoccate a Cristiana Anania fuori da UeD: che è successo

Leggi anche: Agnese De Pasquale lancia stoccate a Federico fuori da UeD, lui fa gesti sospetti

Leggi anche: Uomini e Donne: Chi è Ernesto Passaro? Età, Instagram, Foto. Tutto sul Corteggiatore di Cristiana

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Uomini e Donne: Chi è Ernesto Passaro? Età, Instagram, Foto. Tutto sul Corteggiatore di Cristiana - Ernesto, il cui cognome è Passaro, è uno dei corteggiatori più in vista di Cristiana Anania, una delle due troniste di questa stagione di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De ... comingsoon.it

«Sai, io non mi sono mai costruito un personaggio. Ho scelto di mostrarti i miei difetti, perché preferisco rischiare di perderti che piacerti mentendo. » Con queste parole pubblicate su Instagram, Ernesto Passaro ha lasciato poco spazio all’immaginazione, lanc - facebook.com facebook