Uomini e Donne la scelta di Cristiana Anania è Ernesto | un finale che divide la reazione di Federico

Durante la registrazione del 12 gennaio, Cristiana Anania ha annunciato la sua scelta, optando per Ernesto dopo un percorso caratterizzato da tensioni e confronti. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, incluso il commento di Federico. Questo finale ha diviso opinioni tra i presenti, evidenziando le emozioni e le dinamiche che caratterizzano il percorso di Uomini e Donne.

La scelta della tronista nel corso della registrazione del 12 gennaio. La scelta è arrivata nel corso della registrazione del 12 gennaio dopo settimane di tensioni, confronti accesi e gesti che hanno spaccato lo studio. La tronista Cristiana Anania ha deciso: a uscire con lei da Uomini e Donne è Ernesto Passaro. Un epilogo tutt’altro che lineare, maturato dopo una delle registrazioni più turbolente del suo trono. La crisi dopo Palermo: lo scontro che cambia tutto. Nelle puntate precedenti, Ernesto aveva perso il controllo dopo la decisione di Cristiana di portare Federico Cotugno a Palermo, città natale di lui. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

