Tecopress passa a Sira | salvi 100 posti di lavoro

Pianoro, 2 dicembre 2025 – Comincia un nuovo capitolo per Sirtec: dopo il salvataggio, la costruzione. È stato firmato proprio oggi l'atto notarile che sancisce l'acquisizione di Tecopress di Dosso di Sant'Agostino dalla bolognese Sira Industrie: salvi, così, 100 posti di lavoro. A discuterne, in conferenza stampa, sono stati il vice presidente della Regione, Vincenzo Colla, l'assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, il presidente e Ceo del gruppo Sira industrie, Valerio Gruppioni, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. (DIRE) Bologna, 2 dic.

