Industria in un anno sanate 27 crisi Urso | salvi 14.000 posti di lavoro

Nel corso di un anno, sono state risolte 27 crisi industriali, con l’obiettivo di favorire la stabilità e la ripresa del settore. Secondo il ministro Urso, queste intese hanno contribuito a salvare circa 14.000 posti di lavoro. In media, una crisi viene affrontata ogni due settimane, attraverso accordi di reindustrializzazione e percorsi di rilancio produttivo, che mirano a sostenere la competitività e la continuità delle imprese italiane.

di Claudia Marin Ventisette intese in dodici mesi, una ogni due settimane circa, per trasformare crisi annose in accordi di reindustrializzazione e percorsi di rilancio produttivo. È il bilancio che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy traccia sull'attività dei tavoli di crisi nel 2025: oltre 14.260 lavoratori risultano tutelati o stabilizzati grazie agli accordi raggiunti. Tra le vertenze più rilevanti portate a soluzione figurano La Perla, Beko, Coin, Gruppo Dema, Diageo, Speedline, Riello, Jabil, Venator e Adriatronics, casi diversi per settore e complessità ma accomunati dall'impatto occupazionale e dalla necessità di trovare prospettive industriali credibili.

