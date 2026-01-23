Mondaino cade la giunta La maggioranza | Scelta difficile ma la sindaca non ha mai amato confrontarsi

A Mondaino, la giunta si è dimessa, segnando un cambiamento importante per il Comune. La maggioranza ha descritto questa decisione come difficile, sottolineando che la sindaca Luisella Mele non ha mai mostrato disponibilità al confronto. Le tensioni accumulate nel tempo hanno portato a incontri di chiarimento, ma non sono bastate a evitare questa conclusione. La situazione evidenzia le sfide interne alla gestione amministrativa del territorio.

"Le conseguenze di un addio in blocco sono indubbiamente gravi, ma tutt'altro che un fulmine a ciel sereno: incomprensioni e contrapposizioni continue avevano infatti portato nei mesi scorsi a più di un incontro di chiarimento tra il gruppo Insieme per Mondaino e la sindaca Luisella Mele.

