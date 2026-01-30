L’Italia chiude il 2025 con una crescita economica moderata. Nel quarto trimestre, il Pil è salito dello 0,3%, portando l’aumento annuale allo 0,7%. La ripresa, seppur lenta, si mantiene in carreggiata dopo anni di stagnazione.

L’Italia ha registrato una crescita economica in lieve accelerazione nel quarto trimestre del 2025, con il Pil che ha segnato un aumento dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. L’andamento, secondo i dati diffusi dall’Istat, conferma una dinamica positiva che si è consolidata durante l’anno, portando il Pil nazionale a crescere complessivamente del 0,7% rispetto al 2024. Il dato, seppur moderato, rappresenta un segnale di ripresa dopo anni di crescita stagnante e ha sollevato aspettative tra gli analisti sulle prospettive di medio termine per l’economia italiana. La crescita è stata trainata principalmente dal settore dei servizi, che ha mostrato una ripresa più marcata rispetto al settore industriale, in particolare nei settori del turismo, della logistica e delle attività professionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crescita economica in lieve accelerazione, il Pil italiano segna +0,3% nel quarto trimestre e +0,7% per l’intero anno.

Approfondimenti su Pil Italia

Nel quarto trimestre del 2025 il Pil italiano è salito dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pil Italia

Argomenti discussi: PIL: A FINE 2025 SEI SEGNALI POSITIVI PER CRESCITA ECONOMICA ITALIA - Unimpresa; Santini: La crescita economica passa da un Aeroporto competitivo; Le sfide dell’Uzbekistan tra crescita economica e solidità finanziaria; lombardia, un 2026 di debole crescita economica: pil +0,7%, investimenti +0,7%, consumi +0,7%. a milano e provincia, negli ultimi 5 anni, export +23%, imprese artigiane -2,6%.

Toscana, imprese in lieve crescita nel 2025 secondo MovimpreseNel 2025 il numero delle imprese in Toscana cresce di 1.689 unità, saldo finale tra 21.634 nuove iscrizioni e 19. (ANSA) ... ansa.it

La Toscana che resiste: imprese in lieve crescita tra instabilità globale e voglia di futuro. Arezzo soffre. La classificaNel mondo delle aziende più nascite che funerali. La Toscana chiude il 2025 con un segnale di tenuta che, pur nella sua moderazione, racconta una capacità di resistenza non scontata. Il saldo tra nuov ... corrierediarezzo.it

Secondo Paul Jackson, global market strategist Emea di Invesco, le politiche meno restrittive delle banche centrali possono favorire la crescita economica, ma allo stesso tempo aumentare il rischio di impennate dei prezzi - facebook.com facebook

#Roma, il #Lazio e le sfide nella fase che si apre con la conclusione del #PNRR e del #Giubileo. Contesto e crescita economica nel servizio del @TgrRaiLazio sulla #conferenzastampa del Presidente Biazzo. #Economia #Imprese #Unindustria #PianoInd x.com