Conclusa la stagione dei bonus il Comune rilancia con investimenti propri su sociale verde e infrastrutture

Dopo la conclusione della stagione dei bonus, il Comune di Perugia annuncia un rilancio degli investimenti propri, focalizzati su sociale, verde e infrastrutture. Nel frattempo, proseguono gli approfondimenti in II commissione consiliare sul Bilancio di previsione 2026-2028 e sull’aggiornamento del Documento unico di programmazione, segnando un momento importante di pianificazione strategica per il futuro della città.

Proseguono gli approfondimenti in II commissione consiliare sul Bilancio di previsione 2026-2028 e sull’aggiornamento del Documento unico di programmazione del Comune di Perugia. Nella seduta odierna, dedicata alle deleghe di politiche sociali, ambiente e lavori pubblici, gli assessori hanno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

