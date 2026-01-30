Energia e infrastrutture il piano Bei per il Sud | Sì a nuovi investimenti

Il piano della Bei per il Sud punta a sbloccare investimenti importanti nel settore energetico e infrastrutturale. Si lavora a nuove reti che dall’Africa arrivano fino al Nord Europa, passando per il Mezzogiorno, e a progetti che rafforzano la competitività delle imprese locali. La volontà è di stimolare lo sviluppo e migliorare le connessioni, aprendo nuove possibilità di crescita per la regione.

Dalla transizione energetica, con le grandi reti che dall’Africa raggiungono il Nord Europa attraversando il Mezzogiorno, ai grandi progetti per la competitività delle imprese fino agli interventi per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aree colpite da calamità, a partire dai Campi Flegrei, non escludendo, in caso di richiesta da parte del governo, anche un impegno sul fronte della collina franata a Niscemi. Per il gruppo Bei (comprende la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti), il braccio finanziario dell’Ue, il 2025 è stato un anno record, con oltre 12,3 miliardi di investimenti in Italia (più o meno lo 0,5% del Pil nazionale) su un portafoglio globale di 100 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Energia, l’Ue investe 650 milioni in infrastrutture transfrontaliereLa Commissione europea finanzia 14 progetti energetici transfrontalieri con risorse del Connecting Europe Facility, puntando su reti elettriche, sicurezza delle infrastrutture critiche e sviluppo dell ... ecodallecitta.it

La trasformazione del mercato globale delle risorse, l’aumento dei consumi, la transizione verde e le tensioni geopolitiche ridisegnano il panorama dell’energia. Europa ...L’energia è un motore fondamentale per la crescita economica e la resilienza, e la sicurezza energetica è il fondamento della sovranità nazionale. L’uso dell’energia e delle infrastrutture è un tema ... linkiesta.it

Nuova cabina primaria a Altavilla Milicia (PA) Un investimento in infrastrutture moderne, che permetterà: maggiore stabilità nella distribuzione dell'energia maggiore sicurezza nella rete maggiore affidabilità per i cittadini e le imprese locali I lavori so - facebook.com facebook

2025: #Cina ha aumentato fondi destinati alla #BeltAndRoadInitiative, con nuovi investimenti (213,5 mld $) soprattutto in energia e infrastrutture e forte incremento (+350) dei progetti firmati rispetto all’anno precedente In rassegna: x.com