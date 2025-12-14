Genoa-Inter domenica 14 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria nerazzurra con gol a Marassi?

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18:00, il match tra Genoa e Inter si presenta come una sfida interessante nella 15ª giornata di Serie A. Dopo una convincente vittoria 4-0 contro il Como, l’Inter affronta il Genoa a Marassi, cercando di confermare il proprio momento positivo e consolidare la posizione in classifica. Ecco tutte le formazioni, quote e pronostici.

L’Inter fa tappa a Marassi per sfidare il Genoa nella 15esima giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano da una vittoria roboante sul Como di Fabregas per 4-0, dove hanno fornito una delle migliori prestazioni stagionali. Il Biscione è in piena corsa per il titolo e deve vincere sperando in un passo falso di Milan . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Dove vedere Milan-Sassuolo, Genoa-Inter, Bologna-Juventus e le altre partite di A - In campo tutte le squadre che parteciperanno alle Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita (in ordine ... msn.com

Genoa-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Domenica 14 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

#Calcio #SerieA La Lazio vince in 9 uomini. 1-0 in trasferta a Parma. L'Atalanta supera il Cagliari 2-1, successo del Torino per 1-0 in casa contro la Cremonese. Oggi Milan-Sassuolo, Udinese-Napoli, Fiorentina-Verona. Genoa-Inter e Bologna-Juventus Foto x.com

Testa e Cuore. AVANTI INTER! ? ? Matchday Serie A, 15ª giornata ? Genoa-INTER DAZN, Sky Sport ? 18:00 - facebook.com facebook

Genoa-Inter 1:0, 1989/90 - Domenica Sprint (sospesa dopo 10' minuti di gioco)

