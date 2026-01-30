Crematorio fuori due Non si fa neanche a Saline | Ora uno studio di esperti

Il sindaco di Falconara, Stefania Signorini, ha annunciato che non si farà un crematorio a Tavernelle né nella zona di via Saline. Dopo l’incontro con il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, si è deciso di affidarsi a uno studio di esperti prima di procedere. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e speculazioni sulla possibile localizzazione dell’impianto. Ora si aspetta che gli esperti diano le loro valutazioni prima di prendere ulteriori decisioni.

L'impianto di cremazione? Non a Tavernelle. E neppure nella zona di via Saline. Fuori due. Sulle valutazioni e sulle ipotesi degli ultimi giorni, interviene il sindaco di Falconara Stefania Signorini reduce dall'incontro con il collega del capoluogo Daniele Silvetti. "Esprimo soddisfazione per l'esito del confronto – le parole della prof – perché le nostre obiezioni sono state ascoltate, comprese e condivise. È emersa una piena sintonia istituzionale nel ritenere le Saline un'area non idonea ad accogliere ulteriori carichi ambientali". Il Castello aveva già espresso il proprio diniego nelle scorse settimane, mostrandosi contrario all'eventuale insediamento impattante in una zona di confine, seppure in territorio di Ancona, definita ieri dall'amministrazione Signorini come area "già critica sotto il profilo ambientale, infrastrutturale e della qualità della vita dei residenti".

