Impianto crematorio in via delle Saline? No grazie Falconara boccia l' ipotesi

L'amministrazione di Falconara Marittima ha espresso chiaramente il proprio rifiuto riguardo alla proposta di installare un impianto crematorio in via delle Saline, a confine con il Comune di Ancona. La posizione è stata comunicata tramite una nota ufficiale, evidenziando la ferma opposizione del sindaco Signorini e della giunta comunale. Questa decisione si inserisce nel contesto delle discussioni sulla localizzazione di infrastrutture di interesse pubblico.

