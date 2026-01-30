Credo che i miei amici siano morti dentro al Constellation Mandate le ambulanze | le drammatiche telefonate al servizio di emergenza di Crans-Montana

Le chiamate di emergenza parlano chiaro: al Constellation di Crans-Montana si sono verificati un incendio e un disastro. Una donna chiama spaventata, dice che i suoi amici sono morti dentro l’hotel. Altre telefonate descrivono scene di caos, con richieste di ambulanze e soccorsi. La situazione sembra grave e si attendono aggiornamenti sulla dinamica dell’incendio e sui feriti.

“Per favore, è il Constellation a Crans-Montana signora, c’è un incendio, ci sono dei feriti “. “Sono quasi morto al Constellation. Credo di essermi bruciato”. “ Credo che i miei amici siano morti dentro . Molte persone stavano per morire signora, chiami un’ambulanza “. Tantissime voci, quasi tutte di giovanissimi. Sono alcune delle tante telefonate al numero di emergenza del soccorso sanitario svizzero. Le chiamate al 144, quella tragica notte di Capodanno, sono state 171 in un’ora e mezza. Testimoni allarmati, vittime terrorizzare e soccorritori increduli hanno continuato senza sosta a telefonare alla centrale, chiedendo aiuto e fornendo quelle preziose informazioni da cui è emersa la catastrofe, in cui sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alle 1:30 di notte, il centralino delle emergenze riceve la prima telefonata: un uomo chiama gridando che al Constellation sta bruciando tutto e che i suoi amici sono morti.

Una notte di terrore a Crans-Montana.

