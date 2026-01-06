Crans-Montana il Comune | Negli ultimi 5 anni nessun controllo antincendio nel locale | La porta di sicurezza era chiusa a chiave

Negli ultimi cinque anni, nel locale di Crans-Montana non sono stati effettuati controlli antincendio. La porta di sicurezza risultava chiusa a chiave, mentre i gestori sostenevano di rispettare le norme. Nel 2015, il proprietario aveva richiesto un permesso per una veranda e aveva eseguito lavori interni in autonomia. Queste informazioni evidenziano una gestione autonoma e lacune nelle verifiche di sicurezza nel tempo.

I gestori avevano sempre affermato di essere in regola. «Nel 2015 il proprietario ha chiesto un permesso di costruzione per una veranda e ha effettuato autonomamente lavori interni». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Crans-Montana, il Comune: "Negli ultimi 5 anni nessun controllo antincendio nel locale" | «La porta di sicurezza era chiusa a chiave» Leggi anche: Il Comune: «Nessun controllo antincendio al Constellation di Crans dal 2020 al 2025» | «La porta di sicurezza era chiusa a chiave» Leggi anche: Crans-Montana, il sindaco: «Nel bar nessun controllo antincendio negli ultimi 5 anni» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Funerali per la vittima bolognese della tragedia di Crans Montana: il Comune proclama il lutto cittadino per mercoledì 7 gennaio —; Strage di Crans-Montana, nel mirino dei pm anche i controlli; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini; Crans-Montana, licenze e mancati controlli ora l’inchiesta si allarga: “I responsabili sono tanti”. Tragedia Crans-Montana, l'ammissione choc del Comune svizzero: "Nessun controllo antincendio negli ultimi cinque anni" - Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans- affaritaliani.it

Crans-Montana, il comune ammette la mancanza di controlli a Le Constellation negli ultimi 5 anni - Montana non è stato sottoposto a controlli di sicurezza, indagini o verifiche negli ultimi cinque anni. dire.it

Strage Svizzera, il comune di Crans Montana: "Siamo stati carenti nei controlli" - Il sindaco della cittadina Nicolas Fe'raud: "Siamo ancora sotto shock, forniremo tutte le informazioni, lo dobbiamo alle vittime" ... tg.la7.it

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, disinformazione, accuse e tanto nervosismo: l'aggressione ad alcuni inviati della Rai è inaccettabile, la Svizzera non deve cedere alle provocazioni x.com

Crans-Montana, il sindaco ammette i mancati controlli a Le Constellation ma non si dimette La tragedia dell'incendio costato la vita a più di 40 giovani, 116 sono stati i feriti, ha già prodotto alcuni divieti nella rinomasta stazione sciistica Leggi l’articolo completo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.