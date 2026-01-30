Crans-Montana migliorano le condizioni dei ragazzi feriti | l’aggiornamento di Guido Bertolaso

Questa mattina si sono registrati segnali di miglioramento nelle condizioni dei giovani coinvolti nell’incidente di Crans-Montana. I ragazzi, che sono stati trasportati in diverse strutture sanitarie in Lombardia, mostrano piccoli miglioramenti dopo l’incidente di qualche giorno fa. I medici sono più ottimisti e stanno monitorando da vicino la loro situazione.

Migliorano le condizioni dei ragazzi feriti nell'incidente avvenuto a Crans-Montana e attualmente ricoverati in strutture sanitarie lombarde. Lo ha comunicato l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, facendo il punto sulla situazione clinica dei giovani ancora sotto osservazione. Nella giornata di ieri, alcuni dei ragazzi feriti sono stati trasferiti negli ospedali più vicini alle loro famiglie. Il 22 gennaio, una ragazza ferita è stata trasferita dall'ospedale Niguarda di Milano a Cesena, per permettere un più stretto contatto con la famiglia. A quasi un mese dalla strage di Crans Montana è stata dimessa dall'ospedale di Cesena Eleonora Palmieri. La 29enne originaria di Cattolica e residente a San Giovanni in Marignano, nel Riminese, era rimasta ferita durante l'incendio divampato la notte.

