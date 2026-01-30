Crans-Montana migliorano le condizioni dei ragazzi feriti | l’aggiornamento di Guido Bertolaso

Da quicomo.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si sono registrati segnali di miglioramento nelle condizioni dei giovani coinvolti nell’incidente di Crans-Montana. I ragazzi, che sono stati trasportati in diverse strutture sanitarie in Lombardia, mostrano piccoli miglioramenti dopo l’incidente di qualche giorno fa. I medici sono più ottimisti e stanno monitorando da vicino la loro situazione.

Migliorano le condizioni dei ragazzi feriti nell’incidente avvenuto a Crans-Montana e attualmente ricoverati in strutture sanitarie lombarde. Lo ha comunicato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, facendo il punto sulla situazione clinica dei giovani ancora sotto osservazione, a.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Approfondimenti su Crans Montana

Crans Montana, Bertolaso: migliorano alcuni dei ragazzi feriti

Nella giornata di ieri, alcuni dei ragazzi feriti sono stati trasferiti negli ospedali più vicini alle loro famiglie.

Crans-Montana, Bertolaso: "Migliorano i ragazzi feriti, la sanità lombarda al loro fianco come figli e nipoti"

Il 22 gennaio, una ragazza ferita è stata trasferita dall’ospedale Niguarda di Milano a Cesena, per permettere un più stretto contatto con la famiglia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Crans-Montana, Eleonora Palmieri mostra le ustioni su Instagram; Crans-Montana, migliorano i feriti; Incendio Crans Montana, migliorano i ragazzi ricoverati: tre sono ancora gravi; Tragedia di Crans-Montana, migliorano le condizioni dei feriti al Niguarda.

Crans-Montana, migliorano le condizioni dei ragazzi feriti: l’aggiornamento di Guido BertolasoL’assessore regionale al Welfare fa il punto sui giovani ricoverati in Lombardia dopo l’incidente: restano casi critici ma i segnali clinici sono positivi ... quicomo.it

crans montana migliorano leCrans-Montana, migliorano le condizioni del 15enne comasco ricoverato a MilanoAncora in prognosi riservata ma sarebbero in miglioramento le condizioni del 15enne comasco ricoverato al Policlinico di Milano. Lo ha ... espansionetv.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.