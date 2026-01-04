Crans Montana | la licenza del bar ‘Le Constellation’ nel mirino della procura Sentito il sindaco

La procura di Crans Montana sta esaminando la licenza del bar ‘Le Constellation’, rilasciata circa undici anni fa, nell’ambito dell’inchiesta per omicidio, lesioni e incendio colposi legata alla strage avvenuta nella località. Il sindaco è stato ascoltato e si attende una valutazione approfondita sulle eventuali implicazioni della licenza nel contesto delle indagini in corso.

AGI - Nell'inchiesta per omicidio, lesioni e incendio colposi per la strage di Crans Montana potrebbe entrare anche la licenza rilasciata undici anni fa dalle autorità elvetiche a Jacques Moretti e alla moglie Jessica Moric che ne delineava i 'confini' delle attività permesse. Nella visura consultata dall'AGI si legge che "la gestione del bar-ristorante 'Le Constellation' permette "servizi di ristorazione, la vendita di bevande e il commercio dei vini in generale." Nel documento del Registro di Commercio del Vallese Centrale, i soci della "società a responsabilità limitata", iscritta nel registro il 3 novembre 2015, vengono identificati in Jacques Moretti e in Jessica Maric indicata come "moglie di Moretti".

