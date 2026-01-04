Crans Montana | la licenza del bar ‘Le Constellation’ nel mirino della procura Sentito il sindaco

Da agi.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Crans Montana sta esaminando la licenza del bar ‘Le Constellation’, rilasciata circa undici anni fa, nell’ambito dell’inchiesta per omicidio, lesioni e incendio colposi legata alla strage avvenuta nella località. Il sindaco è stato ascoltato e si attende una valutazione approfondita sulle eventuali implicazioni della licenza nel contesto delle indagini in corso.

AGI - Nell’inchiesta per omicidio, lesioni e incendio colposi per la strage di Crans Montana potrebbe entrare anche la licenza rilasciata undici anni fa dalle autorità elvetiche a Jacques Moretti e alla moglie Jessica Moric che ne delineava i ‘confini’ delle attività permesse. Nella visura consultata dall’AGI si legge che “la gestione del bar-ristorante ‘Le Constellation’ permette “servizi di ristorazione, la vendita di bevande e il commercio dei vini in generale.”     Nel documento del Registro di Commercio del Vallese Centrale, i soci della “società a responsabilità limitata”, iscritta nel registro il 3 novembre 2015, vengono identificati in Jacques Moretti e in Jessica Maric indicata come “moglie di Moretti”. 🔗 Leggi su Agi.it

crans montana la licenza del bar 8216le constellation8217 nel mirino della procura sentito il sindaco

© Agi.it - Crans Montana: la licenza del bar ‘Le Constellation’ nel mirino della procura. Sentito il sindaco

Leggi anche: Crans Montana: la licenza del bar ‘Le Constellation’ entra nell’indagine della procura svizzera

Leggi anche: Il Constellation “non aveva la licenza di locale da ballo”. Cosa dice la visura del bar di Crans-Montana

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans-Montana, Le Constellation non aveva licenza per locali da ballo; Il rogo di Crans Montana, il locale non aveva la licenza per il ballo; Rogo di Crans-Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del bar; Crans - Montana: Tagli alla sicurezza per pagare i debiti. “Noi ragazzi sacrificati”.

crans montana licenza bar“Le Constellation senza la licenza di locale da ballo”. Cosa dice la visura del bar di Crans-Montana - I cronisti dell’Agi hanno visionato i permessi del locale svizzero dove un rogo scoppiato nella notte di Capodanno ha fatto 40 morti e 121 feriti, di cui molti in gravissime condizioni ... quotidiano.net

crans montana licenza barCrans Montana: tutto sull'inchiesta del bar Le Constellation - Le autorità svizzere stanno esaminando attentamente la licenza rilasciata a Jacques Moretti e a sua moglie Jessica Moric, che definisce le attività consentite nel loro bar- notizie.it

crans montana licenza barCrans Montana, nuove ombre su Le Costellation: il giallo della licenza per l’uso da discoteca - Montana dopo l'incendio nel locale Le Constellation: dai documenti del registro di commercio del Vallese Centrale emerge che ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.