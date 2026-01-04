Crans Montana | la licenza del bar ‘Le Constellation’ entra nell’indagine della procura svizzera

La procura svizzera ha avviato un’indagine sulla licenza del bar ‘Le Constellation’ a Crans Montana, rilasciata nel 2012 a Jacques Moretti e Jessica Moric. La questione riguarda possibili implicazioni nell’ambito dell’inchiesta per omicidio, lesioni e incendio colposi legata alla tragica vicenda della località. La decisione si inserisce nel quadro di verifiche più ampie sulle autorizzazioni e le attività del locale.

AGI - Nell'inchiesta per omicidio, lesioni e incendio colposi per la strage di Crans Montana potrebbe entrare anche la licenza rilasciata undici anni fa dalle autorità elevetiche a Jacques Moretti e alla moglie Jessica Moric che ne delineava i 'confini' delle attività permesse. Nella visura consultata dall'AGI si legge che "la gestione del bar-ristorante 'Le Constellation' permette "servizi di ristorazione, la vendita di bevande e il commercio dei vini in generale." Nel documento del Registro di Commercio del Vallese Centrale, i soci della "società a responsabilità limitata", iscritta nel registro il 3 novembre 2015, vengono identificati in Jacques Moretti e in Jessica Maric indicata come "moglie di Moretti".

