Crans-Montana le chiamate choc delle vittime | 171 in un' ora e mezza Qui è tutto bruciato i miei amici sono morti

Un fiume improvviso di paura e di disperazione: dalle 1:30 del primo gennaio la tragedia del Constellation, a Crans-Montana, si è riversata sul centralino del soccorso sanitario svizzero 144. Testimoni allarmati, vittime terrorizzare e soccorritori increduli hanno continuato senza sosta a telefonare alla centrale, chiedendo aiuto e fornendo quelle preziose informazioni da cui è emersa la catastrofe, in cui sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Le chiamate In un'ora e mezza sono state 171 le chiamate, le cui registrazioni audio sono ora negli atti dell'indagine della procura di Sion. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Crans-Montana, il racconto dei sopravvissuti: Un incubo, ragazzi morti, altri bruciavano scappando

