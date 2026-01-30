Crans Montana la Procura del Canton Vallese ha accolto la richiesta dell’Italia | ora giustizia per i nostri ragazzi

La Procura del Canton Vallese ha dato il via libera all’indagine richiesta dall’Italia sulla tragedia di Capodanno a Crans Montana. La notizia arriva a pochi mesi dalla morte dei giovani italiani coinvolti e rappresenta un passo importante per ottenere giustizia. La famiglia e gli amici aspettavano risposte e ora, almeno, si apre uno spiraglio di verità.

Il fumo della tragedia di Capodanno a Crans-Montana non si è ancora diradato, ma ora, finalmente, si apre uno squarcio nel muro del silenzio. La Procura del Canton Vallese ha concesso l’assistenza giudiziaria alla Procura di Roma: un atto dovuto, certo, ma fondamentale per dare un nome e un cognome ai responsabili dell’incendio al bar Le Constellation che è costato la vita a quaranta persone. Tra loro, sei giovani italiani, sei vite spezzate nel fiore degli anni mentre avrebbero dovuto festeggiare il futuro, e di certo non incontrare la morte. Crans-Montana, la Procura vallesana accorda assistenza giudiziaria all’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Dopo la tragedia di Crans-Montana, la procura del Canton Vallese è al centro di accuse di eccesso di garantismo.

A metà febbraio, i magistrati italiani e svizzeri si incontreranno a Crans Montana per discutere delle indagini sulla strage di Capodanno.

