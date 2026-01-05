Dopo la strage di Crans-Montana la procura del Canton Vallese viene accusata di eccesso di garantismo

Dopo la tragedia di Crans-Montana, la procura del Canton Vallese è al centro di accuse di eccesso di garantismo. Nel frattempo, negli ospedali svizzeri, francesi e italiani, si proseguono gli sforzi per curare i feriti rimasti in condizioni critiche dopo l’incendio nel locale Le Constellation. Le indagini mirano a chiarire le cause e le responsabilità dell’incidente, in un contesto di grande attenzione pubblica e complessità investigativa.

Mentre negli ospedali svizzeri, francesi e italiani si cerca di salvare i feriti che ancora sono in situazioni critiche dopo essere rimasti coinvolti nell' incendio a notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, gli inquirenti cercano di fare chiarezza sulle ultime incertezze nella ricostruzione delle dinamiche dell'incidente. Le cause sono state accertate: le scintille di alcuni bengala attaccati al collo delle bottiglie di champagne distribuite ai clienti hanno dato fuoco al rivestimento del controsoffitto. Sabato la Procura del Vallese ha aperto un procedimento penale contro Jacques e Jessica Moretti, i titolari del locale andato a fuoco.

Crans-Montana, oggi rimpatrio delle salme dei ragazzi italiani: “In Svizzera ci sarà un prima e un dopo” - Le bare con cinque dei sei giovani saranno trasportate con un volo di stato dell'Aeronautica militare che ha messo a disposizione un aereo cargo C- fanpage.it

Strage di Crans-Montana, il giorno dopo: le cause del rogo e cosa non ha funzionato - Cosa ha innescato l'esplosione all'interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it

