Crans Montana la Procura di Roma incontrerà i magistrati del Vallese a metà febbraio

A metà febbraio, i magistrati italiani e svizzeri si incontreranno a Crans Montana per discutere delle indagini sulla strage di Capodanno. La riunione è di tipo tecnico e mira a coordinare gli sforzi tra le autorità di Roma e quelle del Vallese. Entrambe le parti vogliono fare il punto sulla situazione e condividere le informazioni raccolte finora.

A metà febbraio si terrà una riunione "tecnica" tra i magistrati del Vallese che si stanno occupando delle indagini per la strage di Capodanno e gli inquirenti della Procura di Roma. La conferma arriva dall'ambasciatore svizzero nella capitale italiana Roberto Balzaretti: "La cooperazione tra le autorità giudiziarie italiane e svizzere nel caso Crans-Montana è già in corso". "Il Ministero pubblico romano ha chiesto di avere incontri tecnici e il Vallese ha accettato di tenere queste discussioni", ha affermato Balzaretti.7t L'Italia ha presentato la richiesta ancor prima che venisse presa una decisione sulla richiesta di assistenza giudiziaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Dopo la tragedia di Crans-Montana, la procura del Canton Vallese è al centro di accuse di eccesso di garantismo.

I vigili del fuoco del Vallese hanno denunciato di operare con organico ridotto e risorse insufficienti, situazione che ha complicato gli interventi durante la tragedia di Crans Montana.

